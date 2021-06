Wenn man heute einen "Schuldigen" für das Kursminus sucht, muss es "Volkswagen zieht den DAX runter" lauten. Der Konzern sieht unsichere Zeiten voraus und sorgt damit für Kursabgaben in der ganzen Branche.

Der DAX ist weiterhin an der 15.600 gefesselt und kann keine klare Entscheidung forcieren. Die Corona-Sorgen drücken zudem den Aktienmarkt.

Kurslevel 15.600 erneut umspielt

Die 15.700 erschienen den DAX-Anlegern scheinbar doch zu hoch. Direkt zum Handelsstart fiel der Index unter diese Marke zurück und durchbrach im Anschluss die Ausbruchslevels vom Dienstag - diesmal aber von der Oberseite.

Unser Händler Marcel kommentierte dies wie folgt:

Immerhin stand der Index zum Mittag 150 Punkte im Minus und gab damit beinahe die Junigewinne komplett ab. Einer der Auslöser war die Meldung zu Volkswagen, dass sich dort neue Diesel-Skandal-Klagen ergeben könnten. Ohio öffnete vor dem obersten Gericht des Bundesstaates dafür die gesetzliche Tür. Wie ist das zu beurteilen und welche Summen könnten auf den Volkswagen-Konzern zukommen?

Beim Thema Autosektor schauten wir zudem auf die Aktien von BYD und einen Wert aus der Community, der momentan sehr gefragt ist: Quantum Battery Metals. Welche Eckdaten sollte man kennen?

Dritter Wert war die Emission der Didi-Aktie. Heute erfolgte der Börsengang an der Wall Street und damit eine Uber-Konkurrenz auch am Kapitalmarkt. Zu welchen Kursen wird die Aktie erwartet und was hat Jim Cramer damit zu tun?

Weitere Verluste bis zum Donnerstagstief waren jedoch das Ende der Bewegung auf der Unterseite. Von dort an stabilisierte sich der Markt wieder deutlicher und konnte sehr zügig zur 15.550 aufschliessen. Ganz in deren Nähe schloss der XETRA-Markt schliesslich, da aus den USA keine weiteren Impulse zu verzeichnen waren. Damit wurden die US-ADP-Daten weder euphorisch noch beängstigend interpretiert.

Im Monatsvergleich sind in den USA 692.000 Beschäftigte hinzugekommen. Da im Vorfeld nur ein Zuwachs von 600.000 neuen Stellen prognostiziert wurde, gehen Analysten nun auch von einer positiven Überraschung beim offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag aus.

Die Bandbreite der Bewegung intraday stieg auf 240 Punkte an. Im Tagesverlauf beruhigte sich dies jedoch wieder:

Der Monat Juni konnte jedoch noch mit einem Plus abschliessen. Um 0,7 Prozent legte der Index im Kalendermonat zu und hinterließ folgende Eckdaten:

Eröffnung 15.700,06 Tageshoch 15.709,34 Tagestief 15.461,20 Vortageskurs 15.690,59 Schlusskurs 15.531,04

Welche Aktien standen heute im Fokus?

Tops und Flops zum Monatsende

Volkswagen bildete im DAX das Schlusslicht. Der Oberste Gerichtshof von Ohio entschied, dass der Bundesstaat eigene Sanktionen wegen systematischer Abgasmanipulation gegen den Autobauer verfolgen darf. Wie hoch diese ausfallen können, ist schwer zu deuten. Von daher gingen Anleger hier erst einmal in Deckung.

Mit diesem Wert litt die ganze Branche, also auch eine Daimler und eine Continental.

Auch der vermeintliche Corona-Gewinner und gestrige Spitzenreiter, die Delivery Hero, verlor heute mit dem Markttrend.

Die Gewinner waren schwer zu find. Ganz vorne Fresenius und FMC sowie Merck, also alles defensive Werte aus dem Pharmabereich.

Alle Tops und Flops sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hat der Handelstag auf den DAX?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Mit dem Rücklauf heute ist der Weg zum Allzeithoch wieder schwerer geworden. Fehlten gestern noch 50 Punkte zu diesem Ziel, sind es per Schlusskurs heute 250.

Damit verbleibt der Index weiter in der breiten Range, die er seit einigen Wochen im Tageschart immer wieder durchschreitet:

Kommen Sie auch morgen wieder bestens informiert mit Daten aus der Vorbörse auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange und später mit einem Interview mit Ingmar Königshofen durch den Tag.

