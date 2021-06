GOLDMAN SACHS belässt Orsted auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: Orsted

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 1155

Kursziel alt: 1155

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Orsted nach einem Großauftrag im Offshore-Windkraftbereich in New Jersey auf "Buy" mit einem Kursziel von 1155 Dänischen Kronen belassen. Der Energiekonzern habe einen Zuschlag für ein Projekt mit einem Leistungsumfang von rund 1,2-Gigawatt erhalten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Abgesehen von den wohl attraktiven Erträgen sehe er in diesem Zuschlag noch weitere positive Aspekte. So könne sich Orsted unter anderem etwa gegen große Ölkonzerne behaupten./ck/men