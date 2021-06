Eterna lädt Gläubiger ein Nachrichtenquelle: 4investors | 30.06.2021, 18:18 | 27 | 0 | 0 30.06.2021, 18:18 |



Im Mai hat Eterna die Covenant-Regeln eines Schuldscheindarlehens gebrochen. Jetzt sollen die Investoren einerseits einen gemeinsamen Vertreter bestimmen, andererseits wird die Stundung der ...



Weiterlesen auf 4investors.de Bei Eterna wird es eine zweite Gläubigerversammlung geben. Die erste Versammlung hat nicht das notwendige Quorum erreicht, um Änderungen an den Anleihebedingungen zu ermöglichen. Die zweite Versammlung soll am 16. Juli in Passau stattfinden.Im Mai hat Eterna die Covenant-Regeln eines Schuldscheindarlehens gebrochen. Jetzt sollen die Investoren einerseits einen gemeinsamen Vertreter bestimmen, andererseits wird die Stundung der ...

