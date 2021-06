Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Vestas Signs Service Agreement in France (PLX AI) – Vestas signs full scope long-term service agreement in France with Boralex. The contract includes 280 MW of Vestas turbines at various parks and it is for 15 years