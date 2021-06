 Solasia gibt die Einreichung eines neuen Zulassungsantrags für das Krebsmedikament DARINAPARSIN zur Behandlung von peripherem T-Zell-Lymphom in Japan bekannt

Solasia Pharma K.K. (TSE: 4597, Hauptsitz: Tokio, Japan, Präsident & CEO: Yoshihiro Arai, im Folgenden „Solasia“) gab heute die Einreichung eines Zulassungsantrags (New Drug Application, NDA) für ihr neues Krebsmedikament Darinaparsin (generischer Name, Entwicklungscode: SP-02) zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären peripheren T-Zell-Lymphoms beim Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) bekannt. Basierend auf den positiven Ergebnissen der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu Darinaparsin, die sich vor allem auf die Ergebnisse der asiatischen multinationalen Phase-2-Studie stützten (Studienergebnisse wurden im Juni 2020 veröffentlicht), reichte Solasia noch vor allen anderen Ländern der Welt einen Zulassungsantrag für das Medikament bei der Aufsichtsbehörde in Japan ein.

Solasia rechnet damit, die behördliche Zulassung im Jahr 2022 zu erhalten und im selben Jahr auch die Markteinführung durchzuführen. Im Falle der Zulassung und Markteinführung wäre Darinaparsin das dritte Medikament, das Solasia seit seiner Gründung erfolgreich entwickelt und auf den Markt gebracht hat, und das voraussichtlich einen Beitrag zur Behandlung von PTCL leisten wird.