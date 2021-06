Auf dem Arbeitsmarkt werden die Arbeitskräfte knapp, Arbeitswillige aber gibt es genug / Kommentar von Jörg Buteweg

Freiburg (ots) - Am Arbeitsmarkt ist die Corona-Krise beinahe schon vorbei. Fastkönnte man meinen, die Zahl der Arbeitslosen sinke mit den Infektionen. Kaum istaber das Schlimmste überstanden, kommt mit Macht das größte Wachstumshemmnis fürdie deutsche Wirtschaft zurück: der Arbeitskräftemangel. Die Zahl der Menschen,die neu nach Deutschland kommen, sinkt seit Jahren. Also muss man sich auf dieheimischen Quellen besinnen. Die nächste Bundesregierung sollte daher eineReform des Steuer- und Abgabensystems anpacken, so dass es mehr Anreize zumArbeiten gibt. http://mehr.bz/y6b4kb (BZ-Plus)Pressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/4956732OTS: Badische Zeitung