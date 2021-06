Das Hotwire Ignite Possibility Program stellt die erste Gruppe von technologieorientierten DEI-Innovatoren vor

Hotwire, das weltweit führende Beratungsunternehmen für Technologiekommunikation, das zur Enero Group gehört, hat die erste Gruppe von Unternehmen bekannt gegeben, die am Hotwire Ignite Possibility Program (HIPP) teilnehmen. Das Anfang des Jahres gestartete HIPP stellt pro bono Markenmarketing- und Public-Relations-Dienstleistungen im Wert von 1 Million USD für Tech- und technologieorientierte Organisationen bereit, die von Minderheitengemeinschaften geführt werden oder diese unterstützen. Das Programm ist Teil der Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Strategie (Strategie zur Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion) von Hotwire, die darauf abzielt, Menschen und Organisationen zu unterstützen, die mit Hilfe von technologischen Innovationen sinnvolle und nachhaltige Veränderungen in der Welt schaffen.schaffen.

Nach einem strengen Prüfverfahren mit fast 100 Bewerbern, einschließlich ausführlicher Interviews mit einer Shortlist von Finalisten, umfasst die erste Gruppe der teilnehmenden Unternehmen For-Profit- und Non-Profit-Organisationen in der Verbraucher- und B2B-Technologiebranche mit Sitz in den USA und Großbritannien. HIPP-Teilnehmer aus unseren anderen europäischen Niederlassungen und Australien werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.