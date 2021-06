Seegene stellt „MOBILE STATION" für Routinetests vor Ort in öffentlichen Einrichtungen und Gemeinden vor

Seegene stellt die „MOBILE STATION" auf der Medlab Middle East 2021 vor

vor Das mobile Labor für Massentests in Schulen, Flughäfen oder Gemeinden liefert innerhalb von 3,5 Stunden Testergebnisse mit einer maximalen Kapazität von 7.500 Tests pro Tag

Das Biotechnologie-Unternehmen unterzeichnet eine Absichtserklärung mit G42 Healthcare, einem führenden Health-Tech-Unternehmen mit Sitz in Abu Dhabi , und erweitert damit seine Marktanteile im Bereich molekulare Diagnostik im Nahen Osten

SEOUL, Südkorea, 1. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Südkoreas führendes Biotechnologie-Unternehmen Seegene Inc. (KQ 096530) hat heute auf der Medlab Middle East 2021, der weltweit größten Ausstellung für medizinische Labore und In-vitro-Diagnostik, die vom 21. bis 24. Juni in Dubai stattfindet, sein neues, einsatzfähiges Containerlabor „MOBILE STATION" vorgestellt.

Die MOBILE STATION von Seegene, ein innovatives Labor auf Rädern, wurde entwickelt, um die Goldstandard-PCR-Testlösung überall an Orten einzusetzen, wo Tests erforderlich sind. Weil viele Länder auf der ganzen Welt ihre Grenzen, Schulen und öffentlich zugänglichen Einrichtungen wieder öffnen möchten, gilt die MOBILE STATION als ideale Option für die Durchführung von Massen-PCR-Tests an solchen Orten. Außerdem kann die MOBILE STATION jederzeit mobil umgesetzt werden und so mehr Menschen den Zugang zur molekularen Diagnostik ermöglichen.

Die MOBILE STATION setzt neue Maßstäbe in der PCR-Laborausstattung mit der Fähigkeit, effektive Testlösungen überall dort zu liefern, wo Tests benötigt werden. PCR-Tests wurden in der Vergangenheit aufgrund von Bedenken hinsichtlich einer Kreuzkontamination normalerweise nur an einem festen Platz durchgeführt. Mit der Technologie und dem Know-how von Seegene, das durch den Betrieb von Südkoreas größtem Referenzlabor gewonnen wurde, hat die MOBILE STATION jedoch bereits das Gesamtrisiko einer Aerosolkontamination im PCR-Prozess durch die Installation einer Bio-Sicherheitskabine der Klasse 2 (A2) und eines Unterdruckraums minimiert.

Von der Probenentnahme bis zur automatisierten Analyse der Ergebnisse bietet es einen rationalisierten und automatisierten Arbeitsablauf, der durch die All-in-One-Plattform des Unternehmens unterstützt wird und so einen gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung der Öffentlichkeit ermöglicht. Die All-in-One-Plattform von Seegene kann bei voller Auslastung bis zu 7500 Tests pro Tag mit einer Durchlaufzeit von 3,5 Stunden durchführen.