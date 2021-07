Maxeon Solar Technologies veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

SINGAPUR, 1. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Innovationen und Komponenten im Solarbereich, hat heute die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts bekannt gegeben. Dieser bietet Maxeons Kunden, Investoren und der breiten Öffentlichkeit einen detaillierten Überblick über die Leistungen, Initiativen, Richtlinien und Zukunftspläne des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG).

Im Dezember 2020, im ersten vollen Quartal als unabhängiges Unternehmen, ist Maxeon dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten, der weltweit größten freiwilligen Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen. Der Nachhaltigkeitsbericht legt dar, wie Maxeon seine Ambitionen und langfristige Ziele mit den zehn Prinzipien des United Nations Global Compact und den UN-Nachhaltigkeitszielen in Einklang bringen will.

„Wir freuen uns über die Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts. Darin präsentieren wir die starken Grundlagen, auf denen wir unsere weitere Entwicklung als unabhängiges Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit angehen. Wir etablieren uns damit in unserer Branche als Vorreiter für einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz", sagt Jeff Waters, Chief Executive Officer von Maxeon Solar Technologies. Als Solarunternehmen sind unsere Produkte der Schlüssel zum Kampf gegen den Klimawandel und wir planen, weiterhin branchenführende Technologien zu liefern, die eine nachhaltige, dekarbonisierte Welt mit Energie versorgen. Außerdem schaffen wir langfristigen Wert für unsere Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre und die Regionen, in denen wir tätig sind, indem wir uns bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit einen höheren Standard setzen, wie im Nachhaltigkeitsbericht hervorgehoben wird."

Maxeon präsentiert seine Leistung in Sachen ESG durch die Linse der „wesentlichen Themen" des Unternehmens. Diese wurden im Rahmen einer umfassenden Wesentlichkeitsbewertung ausgewählt, die Stakeholder wie Mitarbeiter, Partner in der Öffentlichkeit, Kunden, Regierungsbehörden und Regulierungsstellen, Investoren, Lieferanten sowie den Vorstand und das Executive Leadership Team von Maxeon einschloss. Dieser Ansatz bietet sowohl Bottom-up-Inputs als auch Top-down-Validierung.