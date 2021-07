Chinesische Technologie | GAC kooperiert eng mit Didi, Huawei

GUANGZHOU, China, 1. Juli 2021 /PRNewswire/ -- GAC ist seit langem Partner der führenden chinesischen Ride-Hailing-App Didi und des chinesischen Tech-Riesen Huawei. Durch die Bündelung von Ressourcen, Daten und wissenschaftlicher Forschung freuen sich GAC und die beiden Technologieunternehmen darauf, gemeinsam an der Zukunft der Automobilindustrie zu arbeiten.

GAC hat eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit Didi, die seit Jahren an dem Unternehmen beteiligt ist, und die Unterzeichnung eines umfassenden bilateralen Kooperationsabkommens im Jahr 2019, in dem vereinbart wird, bei der Fahrzeugförderung und -anpassung zusammenzuarbeiten, fahrerlose Fahrt, intelligente Lade- und Betankungstechnologien. Viele der chinesischen Taxis werden von GAC hergestellt, was bedeutet, dass die Arbeit der beiden Unternehmen eng miteinander verflochten ist: Wissen über und Verbesserungen der Automobiltechnologie sind für Didi sehr nützlich, und GAC profitiert vom Zugang zu Didis Datenbergen.