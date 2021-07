Huion Digital Drawing Products unterstützen die Entstehung des Oscar-qualifizierten besten animierten Kurzfilms des Palm Springs International Shortfest, Step into the River

PALM SPRINGS, Kalifornien, 1. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Die größte Veranstaltung für Kurzfilme in Nordamerika, eine ausgewiesene Qualifikationsveranstaltung für die Oscars, Baftas und Goyas, das 2021 Palm Springs International ShortFest gab am 28. Juni seine Jurypreisträger bekannt. Ein animierter Kurzfilm, Step into the River (China/Frankreich), gesponsert von Huion und unter der Regie von Weijia Ma, gewann den besten animierten Kurzfilm des Festivals. Nach dem Silver Hugo Award des Chicago International Film Festival ist dies eine weitere internationale Auszeichnung, die Step into the River erhielt.

Der Film erkundet eine bestimmte Zeit Chinas und erzählt eine Geschichte aus der Perspektive von Mädchen aus dieser Zeit. In diesem 15-minütigen Film wurden Zehntausende von Zeichnungen erstellt und gerendert, was ein gewaltiges Arbeitspensum für die Animatoren bedeutet. Um den Schöpfern zu helfen, ihre Arbeiten auf komfortable und effiziente Weise zu beenden, stellte Huion dem Animationsteam einige seiner leistungsstärksten Zeichengeräte zur Verfügung, unter denen Kamvas Pro 22(2019) eine wichtige Rolle bei der Erstellung spielte.