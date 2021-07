Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Curevac Die Ergebnisse sind da – Klare Kursreaktion an der Nasdaq Nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht Curevac am späten Abend Daten einer Phase 2b/3-Studie zum Corona-Impfstoffkandidaten CVnCoV. Die Nasdaq reagiert nachbörslich deutlich auf die Ergebnisse, die Aktie verliert 9,1 Prozent auf 66,78 Dollar. …