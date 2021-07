Safeguard Medical übernimmt PerSys Medical und bietet Ersthelfern das breiteste Portfolio an lebensrettenden medizinischen Geräten, Technologien und Dienstleistungen

CHICAGO, 1. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Safeguard Medical, ein weltweit führender Anbieter von medizinischen Notfalltechnologien und spezialisierten Schulungen für Ersthelfer, hat heute die Übernahme von PerSys Medical bekannt gegeben. Die strategische Übernahme stärkt die weltweite Präsenz und das Produktportfolio von Safeguard Medical. Mit der Übernahme von PerSys bietet Safeguard jetzt die größte Auswahl an Bandagen und Druckverbänden für die lebensrettende Ersthilfe. Das Unternehmen gewinnt zudem ein erstklassiges Forschungs- und Entwicklungszentrum in Israel mit einer starken Innovationspipeline hinzu und erweitert seine weltweite Vertriebspräsenz auf mehr als 60 Länder. Die Transaktion wird voraussichtlich in den nächsten 30 Tagen nach der behördlichen Genehmigung abgeschlossen.

PerSys, bekannt für hochmoderne, weltweit anerkannte Produkte, bietet Safeguard ein umfangreiches Sortiment mit den gefragtesten Bandagen und Druckverbänden für Ersthelfer, die im zivilen, militärischen und öffentlichen Sicherheitsdienst tätig sind. Zu den wichtigsten Produkten gehören: