SHENZHEN, China, 1. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter von Telekommunikations-, Unternehmens- und Verbrauchertechnologielösungen für das mobile Internet, gab heute bekannt, dass der CEO des Unternehmens, Xu Ziyang, bei der Eröffnungsfeier des Mobile World Congress 2021 eine Keynote mit dem Titel „Fuel the Digitalization, Endow with Intelligence" gehalten hat.

Die drei oben genannten Innovationsrichtungen von 5G-Anwendungen umfassen insbesondere die Befähigung von Einzelpersonen mit 5G, die die Grenzen der Sinne erweitert und unendliche Möglichkeiten schafft, die Befähigung von Zielgruppen mit 5G, die die digitale Kluft überbrückt, und die Befähigung von Branchen mit 5G, die die industrielle Revolution fördert.

In der Zwischenzeit hat die Stiftung für digitale Befähigung Durchbrüche in den Bereichen „allgegenwärtiges Breitband", „allgegenwärtiges Computing", „mehrdimensionale Konvergenz" und „grünes Energiesparen" erzielt, die starke Interaktionen in Echtzeit, agile und innovative Anwendungen, maximale Ressourceneffizienz und nachhaltige Entwicklung ermöglichen.

Das Unternehmen ist bereit, diese zugrundeliegenden Fähigkeiten für alle Industrie- und Ökosystempartner zu öffnen, um eine Win-Win-Zukunft anzustreben.

Hier folgt die Originalrede von Herrn Xu Ziyang:

„Guten Morgen, guten Nachmittag und guten Abend, verehrte Gäste, meine Damen und Herren,

Es ist mir eine große Ehre, am MWC Barcelona 2021 virtuell teilzunehmen, was sich sehr von dem unterscheidet, was wir früher gemacht haben. Was ich mit Ihnen teilen werde, ist ‚Fuel the Digitalization, Endow with Intelligence', das die Hoffnung in sich trägt, gemeinsam mit unseren Partnern im Ökosystem den Weg für die digitale und intelligente Transformation der menschlichen Gesellschaft zu finden, indem wir die digitale Grundlage kontinuierlich stärken.