BAT läuft auf Hochtouren zur Unterstützung von Tomorrowland

LONDON, 1. Juli 2021 /PRNewswire/ -- BAT hat angekündigt, dass es seinen Platz auf den McLaren F1-Rennwagen für das Logo des belgischen Tanzmusikfestivals Tomorrowland zur Verfügung stellt. Damit will es die Musik- und Veranstaltungsbranche, und insbesondere seinen Partner Tomorrowland, unterstützen. Mit seiner weiteren Investition in Tomorrowland will das Unternehmen aufstrebende Musiktalente fördern und der Live-Musik- und Eventbranche weiterhin zur Seite stehen.

BAT will die Aufmerksamkeit auf Tomorrowlands digitales Festival - Tomorrowland Around the World (16.-17. Juli) lenken und überlässt seinen begehrten Platz auf den McLaren F1 Rennwagen, so dass dort während des österreichischen Grand Prix am 4. Juli das Logo des Festivals zu sehen sein wird. Es ist auch das erste Mal, dass ein Musikfestival auf einem Rennwagen der Formel 1 zu sehen sein wird.