Yangzhou China Grand Canal Museum offiziell eröffnet - "Große Weltkanäle und Kanalstädte" verbindet die Kanalkultur

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Am 16. Juni wurde das Yangzhou China Grand

Canal Museum offiziell eröffnet. Es ist das erste moderne, umfassende

Kanalmuseum in China, das den Schutz von Kulturdenkmälern, wissenschaftliche

Forschungsausstellungen und soziale Bildung integriert. Die 9 thematischen

Ausstellungen und mehr als 10.000 Stücke (Sets) von Exponaten im Museum zeigen

die "chinesische Weisheit" von Chinas Großem Kanal wie eine Enzyklopädie und

erzählen der Welt die Geschichten des Chinesischen Kanals.



Am Eröffnungstag wurde die Sonderausstellung "Ein Dialog zwischen Amsterdam und

Venedig" im Sonderausstellungsbereich des Museums "Große Weltkanäle und

Kanalstädte" gezeigt. Die weltbekannten Städte Amsterdam, Venedig und Yangzhou

haben einen Dialog über Zeit und Raum hinweg begonnen. Diese Sonderausstellung

konzentriert sich auf Kanalstädte mit gemeinsamen kanal-kulturellen Genen und

Identitäten und verbindet Welt-Kanalstädte mit unterschiedlichem kulturellen und

historischen Hintergrund unter drei Aspekten: Welterbe, die Weisheit der

Wassererhaltung und städtische Bräuche.







Ausstellung vorzustellen und zu bewerben. Das Publikum kann die Ähnlichkeiten

zwischen Chinas Grand Canal und dem Amsterdamer Kanal bei der Förderung des

Handels, des kulturellen Austauschs und der Schaffung einer nationalen Identität

intuitiv besser verstehen.



Als freundliche Provinz teilt Jiangsu ähnliche "Wasser"-Kulturgene mit der

Region Venetien (deren Hauptstadt Venedig ist): Die Grand Canals der beiden Orte

durchqueren die Vergangenheit und die Gegenwart und ermöglichen nicht nur ihren

eigenen Einwohnern, wertvolles Weltkulturerbe und regionalen Wohlstand zu

ernten, sondern auch die Gemeinsamkeit der Offenheit, Toleranz und des

freundschaftlichen Austauschs.



"Auch wenn enge Freunde meilenweit voneinander entfernt sind, ist es keine

Entfernung, wenn sie ein Herz teilen." Die Kanalstädte setzen nicht nur den

Wohlstand der Vergangenheit fort, sondern akkumulieren auch eine reiche

Kanalkultur und Geschichte. Diese Städte sind aufgrund von "Kommunikation" und

"Verbindung" entstanden und halten die zentrale Bedeutung der globalen

Kanalkultur aufrecht: freundlicher Austausch, Offenheit und Toleranz sowie

gegenseitiger Wohlstand.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1553894/Canal_Museum.jpg



Pressekontakt:



Ellie Yu

86-13671164003

ellieyu@guruonline.com.cn



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/144390/4956743

OTS: Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism





Das Amsterdamer Grachtenmuseum produzierte auch eigens ein Video, um dieseAusstellung vorzustellen und zu bewerben. Das Publikum kann die Ähnlichkeitenzwischen Chinas Grand Canal und dem Amsterdamer Kanal bei der Förderung desHandels, des kulturellen Austauschs und der Schaffung einer nationalen Identitätintuitiv besser verstehen.Als freundliche Provinz teilt Jiangsu ähnliche "Wasser"-Kulturgene mit derRegion Venetien (deren Hauptstadt Venedig ist): Die Grand Canals der beiden Ortedurchqueren die Vergangenheit und die Gegenwart und ermöglichen nicht nur ihreneigenen Einwohnern, wertvolles Weltkulturerbe und regionalen Wohlstand zuernten, sondern auch die Gemeinsamkeit der Offenheit, Toleranz und desfreundschaftlichen Austauschs."Auch wenn enge Freunde meilenweit voneinander entfernt sind, ist es keineEntfernung, wenn sie ein Herz teilen." Die Kanalstädte setzen nicht nur denWohlstand der Vergangenheit fort, sondern akkumulieren auch eine reicheKanalkultur und Geschichte. Diese Städte sind aufgrund von "Kommunikation" und"Verbindung" entstanden und halten die zentrale Bedeutung der globalenKanalkultur aufrecht: freundlicher Austausch, Offenheit und Toleranz sowiegegenseitiger Wohlstand.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1553894/Canal_Museum.jpgPressekontakt:Ellie Yu86-13671164003ellieyu@guruonline.com.cnWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/144390/4956743OTS: Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism