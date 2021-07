Pressestimme 'Märkische Oderzeitung' zu Folgen der Pandemie in ärmeren Ländern Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.07.2021, 05:35 | 30 | 0 | 0 01.07.2021, 05:35 | FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Folgen der Pandemie in ärmeren Ländern: "In Afrika wütet die Seuche gerade mit neuer Energie. Dort haben aber auch die Anti-Corona-Maßnahmen die größten Folgen. Ganze Wirtschaftskreisläufe brechen zusammen, Arbeitslosigkeit und Hunger nehmen zu. Armut wird zu noch mehr Auseinandersetzungen, Flucht und Vertreibung führen. Der Migrationsdruck steigt. Die Pandemie wird den Planeten im Griff behalten. Die globale Gerechtigkeit ist eine Angelegenheit aller Staaten und der ökonomischen Global Player. Weltweite Impfgerechtigkeit wäre dabei noch keine durchgreifende Lösung. Aber es wäre ein Anfang. Auch in unserem Interesse."/ra/DP/men







