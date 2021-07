European Wellness kooperiert mit der chinesischen Provinzregierung, um die Ausbildung in biologisch-regenerativer Medizin voranzutreiben

EDENKOBEN, Deutschland, 1. Juli 2021 /PRNewswire/ - Die European Wellness Biomedical Group (European Wellness) hat über ihren Bildungszweig, die European Wellness Academy (EWA), eine Absichtserklärung (LOI) mit der Volksregierung von Zhifu in der Stadt Yantai, Provinz Shandong, China, unterzeichnet, um das erste internationale Bildungszentrum für biologische regenerative Medizin in der Provinz Shandong über die Veranstaltung Connecting Shandong with Fortune Global 500 & Deepening Shandong - EU Cooperation zu gründen.