VeTrust-Anwendung, die auf VeChainThor basiert, wird von chinesischer Regionalregierung eingesetzt, hilft über 300.000 Bürgern bei der Rückkehr zur Normalität

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 9. September 2020, während die COVID-19-Pandemienoch überall grassierte, stellte VeChain in Zusammenarbeit mit DNV VeTrust vor -seine Blockchain-basierte Anwendung zur Risikoselbstbewertung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3212294-1&h=1130453072&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3212294-1%26h%3D156594139%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmedium.com%252Fvechain-foundation%252Fvechain-and-dnv-gl-release-vetrust-a-new-blockchain-based-risk-self-assessment-application-to-d91fce3d41d1%26a%3DVeChain%252C%2Bin%2Bconjunction%2Bwith%2BDNV%252C%2Bintroduced%2Bthe%2Bblockchain-based%2Brisk%2Bself-assessment%2Bapplication%252C%2BVeTrust&a=stellte+VeChain+in+Zusammenarbeit+mit+DNV+VeTrust+vor+-+seine+Blockchain-basierte+Anwendung+zur+Risikoselbstbewertung) . Sie basiert auf der öffentlichen Blockchain VeChainThor undkombiniert die Methodik von DNV für das Infektionsrisikomanagement mit dererfolgreichen Bereitstellung von weltweit anerkannten Compliance-Standards, umUnternehmen beim Management von COVID-19-Risikofaktoren zu unterstützen. Nachder Einführung in Hotels wie im InterContinental Shanghai Hongqiao NECC hatVeTrust seine Präsenz stetig erweitert und neue Nutzungsszenarien fürverschiedenen Branchen in China entwickelt. Derzeit sind über 200 öffentlicheBereiche an die VeTrust-Plattform angebunden.Am 22. Juni 2021, während einer Veranstaltung der Volksregierung des Suzhou NewDistrict, wurde VeTrust als eine der Top-10-Blockchain-Anwendungen vorgestelltund von Beamten offiziell gelobt.Im Streben nach einem effektiveren COVID-19-Risikomanagement von oben nach untenhat die lokale Regierung die VeTrust-Plattform eingesetzt, um den Prozess desInfektionsrisikomanagements für alle Verwaltungsbereiche im Bezirk zuvisualisieren. Die Plattform deckt insgesamt 95 Wohngebiete und über 300.000Einwohner ab (Stand 2021), wobei unveränderbare, vertrauenswürdige Nachweise derHygiene-Compliance täglich sicher mit der Regierung geteilt werden.VeTrust bietet einen standardisierten Rahmen für die Selbsteinschätzung imInfektionsrisikomanagement und unterstützt die Verantwortlichen in den Gemeindenbei ihren Managementaufgaben. Der Grad der Bereitschaft einer bestimmtenGemeinde wird durch eine gewichtete Berechnung bewertet, die visuell alsQR-Codes angezeigt wird (Grün - Konformität, Gelb - Bereitschaft, Rot -Nicht-Konformität). Über das VeTrust-Dashboard können auch andere Beamte, wie z.B. Verwaltungsteams, problemlos direkt auf Daten zugreifen, die sich auf dieUmsetzung von Standards für das Infektionsrisikomanagement beziehen, undüberprüfen, ob die Gesundheit und Sicherheit der Bewohner des Orts gewährleistet