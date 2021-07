01.07.2021 / 06:45 CET/CEST

* Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, "Meyer Burger" oder die "Gesellschaft") gibt heute bekannt, dass sie erfolgreich CHF 80 Millionen durch die Platzierung von 155.339.805 neu ausgegebenen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.05 pro Aktie (die "Neuen Aktien") im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings aufgenommen hat.

* Zusätzlich hat Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH (die "Emittentin") erfolgreich eine grüne, vorrangige, unbesicherte, garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2027 in Höhe von EUR 145 Millionen (die "Anleihe") platziert.



Nach der Eröffnung der Zellfabrik in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt, Deutschland) und der Modulfabrik in Freiberg (Sachsen, Deutschland) wird der Emissionserlös Meyer Burger zusätzliche finanzielle Flexibilität verschaffen, um die laufende Transformation zu einem führenden europäischen Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen zu beschleunigen. Meyer Burger beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Aktien zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen und den Nettoerlös aus der Emission der Anleihe zur Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer Investitionen in "Eligible Green Projects", wie in Meyer Burgers Green Financing Framework definiert, zu verwenden.