Sonim stellt das RT80 Rugged Tablet vor

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Erschwingliches Android-Tablet für Unternehmenergänzt die robusten Mobilitätslösungen von SonimSonim Technologies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3213073-1&h=944139278&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3213073-1%26h%3D911563653%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sonimtech.com%252F%26a%3DSonim%2BTechnologies&a=Sonim+Technologies) (Nasdaq: SONM) kündigte heute die Markteinführung desRT80 an, eines vollrobusten Tablets, das speziell für die Bedürfnisse vonMitarbeitern in Industrie, Außendienst und öffentlicher Sicherheit inanspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Das RT80 verfügt über einenhandschuhfreundlichen und bei Sonnenlicht ablesbaren 8-Zoll-Bildschirm sowieeinen Akku mit hoher Kapazität für Mehrschichtbetrieb."Das robuste Tablet RT80 ist eine großartige Ergänzung zu unseren kürzlicheingeführten SmartScannern RS80 und RS60 und bietet den Kunden eine breiterePalette an Optionen für ihre industriellen Arbeitsabläufe", so John Graff, CMOvon Sonim. "Das zweckmäßige, langlebige Design des RT80 bietet bessereGesamtbetriebskosten als Consumer-Tablets, bei denen Kunden aufgrund derUnfähigkeit, den harten Bedingungen vieler Arbeitsumgebungen standzuhalten,erhöhte Ausfallzeiten in Kauf nehmen müssen."Das Sonim RT80 wurde für Anwender entwickelt, die eine vollständig robusteAndroid-Computerplattform mit großem Bildschirm, leichtem und dünnem Formfaktorund hervorragender Akkulaufzeit zu einem günstigen Preis benötigen. Das RT80verfügt über anpassbare Tasten und Anwendungen, mit denen Unternehmen das Gerätan ihre Arbeitsabläufe anpassen können. Das macht es zu einer zuverlässigenErgänzung für jede IoT-Suite oder SmartCity- oder SmartFactory-Implementierung,bei der Mitarbeiter ein robustes Gerät benötigen, das einfach auf IoT-Datenzugreifen und diese verarbeiten kann.Die Merkmale des RT80 umfassen:- Betriebssystem Android 10- 4G-LTE-Konnektivität mit hoher Bandbreite- Eine branchenführende, umfassende 2-Jahres-Garantie- Ein branchenführender, hochkapazitiver Mehrschicht-Akku- Handschuhfreundlicher Acht-Zoll-Touchscreen- Wasserdicht, staubdicht, sturzsicher und chemikalienbeständig- Kann bei Bedarf mit Bleichmittel, Isopropylalkohol und anderenDesinfektionsmitteln gereinigt und desinfiziert werden, um das Risiko einerKontamination zu minimieren- Unterstützt die SonimWare Enterprise Mobility Software, eine umfassendeSammlung von Software-Tools, Anwendungen und Dienstprogrammen, die dieVerwaltung und Produktivität verbessern