Fokussierung auf das Kerngeschäft - Implenia verkauft Tetrag an swenex

Dietlikon, 1. Juli 2021 - Künftig konzentriert sich Implenia auf integrierte Bau- und Immobiliendienstleistungen in der Schweiz und in Deutschland. In weiteren Märkten wird Implenia Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturprojekte anbieten. Aus diesem Grund verkauft Implenia Bereiche, die nicht zum Kerngeschäft gehören.



Tetrag, ein bei mehreren grossen Kunden gut verankerter Gesamtlösungsanbieter für Energiecontrolling, wird von swenex - swiss energy exchange Ltd in Kriens übernommen. Durch die Übernahme von Tetrag erweitert swenex ihr Portfolio und realisiert gleichzeitig Synergien auf Kundenseite. swenex übernimmt dabei die Mitarbeitenden von Tetrag, für die sich dadurch attraktive Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Tetrag bleibt als Unternehmen bestehen und wird zukünftig mit einer gemeinsamen Strategie weiterentwickelt.



swenex ist ein führender, von Versorgern, Produzenten und Netzbetreibern unabhängiger Schweizer Anbieter von Gesamtlösungen für die Energiebeschaffung und -bewirtschaftung (Energiebeschaffung, Energiedaten-Management, Abrechnung).



Die Übernahme wurde gestern vollzogen, so dass swenex ab sofort die operative Verantwortung für das Geschäft übernimmt.