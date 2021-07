Evotec schafft mit 'Campus Levi-Montalcini' in Verona weitere Möglichkeiten für langfristiges Wachstum

EVOTEC ERWIRBT DEN STANDORT VON GSK UND SICHERT SICH KAPAZITÄTEN FÜR LANGFRISTIGES WACHSTUM

MITARBEITENDE WÄHLEN DEN NAMEN "CAMPUS LEVI-MONTALCINI" ZU EHREN DER ITALIENISCHEN NOBELPREISTRÄGERIN RITA LEVI-MONTALCINI



Hamburg, 01. Juli 2021:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen Standort in Verona von GlaxoSmithKline SpA ("GSK") akquiriert und damit bedeutende Kapazitäten für weiteres langfristiges Wachstum geschaffen hat. Die Mitarbeitenden des Standorts stimmten bei einer Versammlung zudem über einen neuen Namen für ihren Campus ab. In Erinnerung an die italienische Nobelpreisträgerin Rita Levi-Montalcini wird der Standort in Verona künftig "Campus Levi-Montalcini" heißen.



Campus Levi-Montalcini ist eines von Evotecs Kompetenz- und Know-how-Zentren für integrierte Forschung und Entwicklung. Der Standort vereint alle Technologien und Dienstleistungen für die Entwicklung eines Wirkstoffforschungsprojekts von der Idee über die präklinische und klinische Entwicklung bis hin zur Vermarktung. Dazu gehören die integrierten und interdisziplinären Dienstleistungen zur Beschleunigung der Wirkstoffentwicklung (INDiGO) ebenso wie die umfangreiche und tiefgreifende Erfahrung in der Herstellung von Aktiven Pharmazeutischen Wirkstoffen (engl. active pharmaceutical ingredients, "APIs"), Präformulierung und cGMP-Herstellung der Arzneimittel.



Evotec ist seit der Akquisition von Aptuit im Jahr 2017 in Verona tätig und beschäftigt auf dem Campus Levi-Montalcini zurzeit etwa 750 Mitarbeitende. Sowohl die bestehenden Gebäude als auch das Grundstück bieten Potenzial für die nächste Wachstumsphase in Verona und einen weiteren, bedarfsgerechten Ausbau der Kapazitäten zur Unterstützung des globalen, strategischen Aktionsplans 2025 "The data-driven R&D Autobahn to Cures".