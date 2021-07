DIC Asset AG steht für Verantwortung und Werte:

Unternehmen stellt ESG-Strategie vor

Konsequent: Nachhaltigkeit in allen Bereichen

Transparent: Mit neuer dynamischer ESG-Roadmap

Innovativ: Digitalisierung als Tool für mehr Nachhaltigkeit

Frankfurt am Main, 1. Juli 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat den Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht. Der Bericht zeigt, was DIC Asset in diesem wichtigen Bereich in den vergangenen zehn Jahren bereits geleistet hat. Und in dem Bericht stellt das Unternehmen seine ESG-Strategie für die nächsten Jahre vor.

"Die DIC Asset AG steht immer schon für Verantwortung und Werte. Das wissen unsere Kunden, Investoren und Aktionäre und vertrauen uns. Mit der neuen ESG-Strategie zeigen wir, wie wir mit der uns eigenen Kreativität und Dynamik den Herausforderungen einer sich verändernden Welt begegnen und die Ansprüche von Ökonomie und Ökologie vereinen", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

In einer dynamischen ESG-Roadmap hat die DIC Asset AG ihre vier Nachhaltigkeits-Ziele definiert:

1. Wir liefern einen positiven Beitrag zum Klimaschutz.

2. Wir gestalten mit den Menschen und für die Menschen.

3. Wir sind ein zuverlässiger Partner und führen unsere Geschäfte transparent und verantwortungsbewusst.

4. Wir nutzen die Digitalisierung für ESG als weiteren Baustein.

Das Besondere: Das Unternehmen wird nun regelmäßig über den Status dieser Ziele berichten. Die neu gestaltete ESG-Website wird zukünftig auch außerhalb der Berichtszeitpunkte über die Erfolge des Unternehmens informieren; zudem ist sie erster Anlaufpunkt für häufig gestellte Fragen (z.B. zum regulatorischen Rahmen). Damit schafft DIC Asset eine gesteigerte Transparenz in Sachen Nachhaltigkeit.