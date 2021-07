DGAP-News: AURELIUS Group / Schlagwort(e): Firmenübernahme

AURELIUS Group: AURELIUS schließt Übernahme des zweiten Co-Investment SSE Contracting erfolgreich ab



01.07.2021 / 07:30

München/London, 1. Juli 2021 - AURELIUS hat heute bekannt gegeben, dass die Übernahme der SSE Contracting Limited ("SSEC") von SSE Plc im Rahmen eines komplexen Carve-outs des vielseitigen Contracting-Geschäfts für Dienstleistungen in den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik ("M&E") zu einem Enterprise Value von GBP 27,5 Mio. erfolgreich abgeschlossen wurde. Als eigenständiges Unternehmen gehört SSEC zu den größten Dienstleistungsanbietern in Großbritannien und Irland in den Bereichen M&E, Schienen- und Gleisbau, Straßenbeleuchtung und Hochspannungstechnik für die Installation und Wartung von Schlüsselinfrastruktureinrichtungen. Die Transaktion ist die zweite unter dem neu aufgelegten Co-Investmentprogramm von AURELIUS.