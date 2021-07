Disneyland und Disney World sind eher brillant als gierig

Die Entscheidung von Disneyland, das Jahreskartenprogramm im Januar zu beenden, hat den Weg für die Wiedereröffnung des Resorts drei Monate später geebnet. Durch die Rückerstattung für Jahreskarteninhaber konnte Disneyland von Tagesgästen Spitzenpreise verlangen. Tagestickets beginnen offiziell bei 104 US-Dollar, aber zu diesem Preis wirst du in diesem Sommer nicht mitten auf der Main Street U.S.A. spazieren gehen. Das billigste Juli-Ticket kostet 20 US-Dollar mehr, und das an ausgewählten Wochentagen. Ein Besuch an einem Samstag oder Sonntag kostet dich 154 US-Dollar und weitere 55 US-Dollar, wenn du beide Gated Attractions (einschließlich Disney’s California Adventure) am selben Tag besuchen möchtest. Mit anderen Worten: Du musst eine Parkreservierung zahlen und bis zu 209 US-Dollar plus Steuern für einen Tag im Disneyland ausgeben.

Es war noch nie billig, durch die Drehkreuze eines Disney- (WKN:855686) Themenparks zu kommen, und die Belastung wurde nur noch härter im Zuge der Wiedereröffnung von Disneyland in Kalifornien und Disney World in Florida nach langen Pandemie-Schließungen. Das Narrativ verlagert sich auf Disneys Gier, während es wieder ins Geschäft kommt.

Auf der anderen Seite hat Disney World seine Jahrespässe nicht abgeschafft, aber in den meisten Fällen den Verkauf an neue Fans eingestellt. Die Methode ist die gleiche. Disney World und Disneyland begrenzen die Tageskapazitäten, um die Besucher nicht zu enttäuschen, wenn die Pandemie-Protokolle auslaufen. Nach einem viermonatigen Shutdown in Florida und mehr als einem Jahr Themenpark-Schließungen in Kalifornien kannst du es Disney nicht verübeln, dass sie sicherstellen, dass sie in diesem Sommer so viel Geld wie möglich verdienen wollen. Es ist leicht, Disney als gierig zu bezeichnen, aber in Wirklichkeit spielt das Unternehmen das Blatt, das ihm durch die COVID-19-Krise in die Hände gespielt wurde, auf die beste Art und Weise, die es im Moment tun kann.

Die Welt ist klein

In diesem Zusammenhang muss fast jeder Besucher von Disneyland und viele von denen in Disney World einen dreistelligen Betrag bezahlen, um einen Tag in einem ikonischen Themenpark zu verbringen. Disney hat neue Wege zum Geldverdienen gefunden.

Ein Besuch in Star Wars: Galaxy’s Edge, das Monate vor der Pandemie in Disneyland und Disney World eröffnet wurde, ist erst dann komplett, wenn du 220 US-Dollar für ein High-End-Lichtschwert oder 100 US-Dollar für einen individualisierten Droiden bezahlst. Die Monetarisierung ist sogar noch ehrgeiziger für die neue Spider-Man-Fahrt, die Anfang des Monats im California Adventure Park eröffnet wurde. Gäste können 30 US-Dollar für einen thematischen Handgelenkaufsatz bezahlen, der ihnen angeblich hilft, bessere Netze in der wettbewerbsfähigen 3D-Attraktion zu schleudern. Für weitere 25 US-Dollar kann man ein Accessoire kaufen, das den Look vervollständigt.