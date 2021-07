Ximen Mining stellt Unternehmensupdate bereit

Vancouver, B.C., 30. Juni 2021 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das „Unternehmen“ oder „Ximen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ximen-mining-co ... ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Finanzierung mit einem Bruttoerlös von 200.000 CAD abgeschlossen hat. Die nicht vermittelte Privatplatzierung beinhaltete 800.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 CAD pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum eine weitere Stammaktie des Emittenten zum Ausübungspreis von 0,35 CAD pro Aktie zu erwerben. Die Haltedauer für die Platzierung erlischt am 25. Oktober 2021. Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird für die weitere Exploration der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens in British Columbia und als allgemeines Working Capital verwendet.

Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V.

Für das Board of Directors:

„Christopher R. Anderson“

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

Investor Relations:

Sophy Cesar

604-488-3900

ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat kürzlich die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson (British Columbia) übernommen, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.