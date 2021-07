Ölpreise kaum verändert vor Treffen der Opec+

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnertag auf ihrem zuletzt hohen Niveau gehalten. Am Markt warten die Anleger auf die Ergebnisse von Gesprächen von Vertretern des Ölverbunds Opec+ über die weitere Förderpolitik. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,66 US-Dollar und damit vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um acht Cent auf 73,55 Dollar.

Vor der für den heutigen Donnerstag anberaumten Video-Konferenz des Erdölverbunds Opec+ haben sich bereits schwierige Gespräche abgezeichnet. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg war ein Vorbereitungstreffen eines Beratergremiums um einen Tag auf Donnerstag verschoben worden. Hintergrund sind Differenzen zwischen den beiden Ölriesen Saudi-Arabien und Russland. Während die Saudis für ein vorsichtiges Vorgehen plädieren, wollen die Russen die Förderung offenbar stärker anheben.

Am Ölmarkt wird vor dem Hintergrund der Konjunkturerholung in führenden Industriestaaten ein Anstieg der Fördermenge der Opec+ im August erwartet. Zuletzt sorgte aber die Ausbreitung der als ansteckender geltenden Delta-Variante des Corona-Virus und die Furcht vor neuen Maßnahmen zur Eindämmung für etwas Unsicherheit am Ölmarkt. In der Opec+ haben sich die Mitglieder des Ölkartells mit anderen wichtigen Förderländern organisiert, darunter Russland. /jkr/mis