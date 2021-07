Disclaimer

LYNX TecDAX: Ein Minus zur falschen Zeit am falschen Ort Es passte alles für den Ausbruch: Der TecDAX war aus einer Dreiecksformation ausgebrochen und mit Schwung an das bisherige Jahreshoch gelaufen. Gestern hätten die Bullen den Sack zumachen können ... aber der Index scheiterte an der Hürde. Muss man sich Sorgen machen?