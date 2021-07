Kesselwagen-Beladestation (c) Evos GmbH

Der Hamburger Ableger des europaweit tätigen Tanklagerunternehmens Evos hat seine neue Kesselwagen-Beladestation auf dem Gebiet der "Hohen Schaar" im Wilhelmsburger Teil des Hamburger Hafens am 1. Juli offiziell in Betrieb genommen. Es handelt sich bei der neuen Beladestation um einen Gleisanschluss sowie zwei neue Gleisverbindungen mit einer Gesamtlänge von 850 m. Insgesamt hat das Unternehmen ca. 22 Mio. € in die neue Anlage investiert. Das Tanklager ist bereits seit 1953 in Hamburg-Wilhelmsburg ansässig und bietet 149 Tanks mit einer Lagerkapazität von 670.000 m³ für verschiedene Mineralöl- und Chemieprodukte an.

Mit der neuen Anlage wird Evos nicht nur seine bestehende Verladekapazität für Mitteldestillate um mehr als 40 % erhöhen. Diverse technische Neuerungen, wie zum Beispiel neueste Pumpentechnolgie sowie die Möglichkeit einer gleichzeitigen Beladung von zwei Kesselwagen ermöglichen zugleich eine deutlich effizientere Abfertigungszeit der Züge. Eine weitere Neuerung weist die Anlage, die technologisch dem neuesten Stand entspricht, auch beim immer wichtiger werdenden Bio-Blending auf: So können nun Bio-Kraftstoffe/Flüssiggüter direkt während der Beladung der Kesselwagen injiziert werden; bisher musste ein sog. Blend schon vor der Verladung aufwendig in einem Tank aufgemischt werden.

Auch die Klimabilanz des Terminals wird durch die neue Anlage verbessert: Notwendige Waggon-Rangierarbeiten auf dem Terminal werden nun mit einer Seilzuganlage realisiert. Der regelmäßige Einsatz bzw. das permanente Vorhalten von dieselbetriebenen Rangierloks kann damit entfallen. Der dadurch eingesparte Dieselkraftstoff entspricht einem CO 2 -Äquivalent von rund 200 t pro Jahr und reduziert die CO 2 -Emissionen, die heute in diesem Bereich auf dem gesamten Terminal anfallen, um rund 50 %. Ohnehin lag ein Fokus bei der Umsetzung des Projektes auf der Verbesserung der Energieeffizienz, was an vielen technischen Umsetzungen zu erkennen ist, wie unter anderem auch an der vollständigen LED-Beleuchtung der gesamten Betriebsfläche.