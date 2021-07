01.07.2021 – Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) verzeichnete im ersten Quartal 2021 eine hohe Nachfrage sowohl im Geschäftssegment Clean Energy als auch im Geschäftssegment Clean Power Management, was zu einem relativ guten – unter Corona-Einfluss – Quartal führte. Im letzten Quartal wurden einige wichtige Aufträge gemeldet und auch die Aktie erholte sich signifikant von ihrer „Sippenhaft“ der strauchelnden Wasserstoffwerte seit dem Frühjahr. Und so scheinen die Börsenampeln für sFC wieder auf grün zu stehen. Gestern gab es dazu eine interessante Kaufempfehlung der Platow Briefe: SFC wieder ein Kauf – sagt der Platow Brief mit klaren Worten!