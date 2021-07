---------------------------------------------------------------------------

Einladung zur D&R Asset Manager Presentation "Powerfrauen" (1,0 CPD-Credit)

Das D&R Vermögensverwalter HUB betreut unabhängige Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die Donner & Reuschel die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang lädt die Bank zur digital durchgeführten Donner & Reuschel Asset Manager Presentation ein, die sich an professionelle Anleger richtet.



Die UN-Studie World Survey on the Role of Woman in Development belegt, dass Unternehmen mit weiblichen Vorständen in OECD-Ländern 42 Prozent höhere Umsatzrenditen erzielten. Es heißt, der weibliche Führungsstil sei geprägt von Lösungsorientierung, der Konzentration auf Sachverhalte und wirke sich positiv auf die Unternehmenskultur aus.



Ist dies auch auf die lange von Männern dominierte Welt der Asset Management Firmen übertragbar?



Gemeinsam mit fünf "Powerfrauen", die als Gründerinnen, Geschäftsführerinnen und Vorständinnen ihre Firmen zum Erfolg geführt haben, gehen wir u.a. auch dieser Frage auf den Grund und laden Sie herzlich ein zur

VI. DONNER & REUSCHEL ASSET MANAGER PRESENTATION (1,0 CPD-Credit)

am Dienstag, den 06. Juli 2021 von 09:00 - 11:00 Uhr.



Lassen Sie sich interessante Fondskonzepte, attraktive Investitionsmöglichkeiten und den weiblichen Blick auf die Welt des Managements von Vermögensverwaltungen zeigen.



Ein Diskussionspanel, in dem unsere Referentinnen über die Herausforderungen für ihre Unternehmungen in Gegenwart und Zukunft diskutieren werden, rundet unsere Veranstaltung ab.



Freuen Sie sich auf Ire Referentinnen:



Dr. Pereshia Berlenbach ist Mitgründerin und COO der Earth Resource Investment Group (ERIG) und leitet dort die ESG Strategie. Sie ist Initiatorin des 2019 aufgelegten Earth Sustainable Resources Fund, der auf ihrer preisgekrönten MBA Arbeit mit dem Titel "Nachhaltigkeit in der Bergbauindustrie" aufbaut. Der Fonds gilt als einer der ersten auf Nachhaltigkeit fokussierten Rohstofffonds.