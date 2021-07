ESSEN (dpa-AFX) - Der deutsche Baukonzern Hochtief bekommt die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Vor allem laufen die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis , an dem Hochtief rund ein Fünftel hält, schleppend. Die Corona-Pandemie zeigt sich auch im Kursverlauf der Hochtief-Aktien. Die wichtigsten Punkte für das Unternehmen, was Experten sagen und wie es für die Aktie läuft:

Für Hochtief spielt das heimische Geschäft nur noch eine Nebenrolle. Rund 94 Prozent des Konzernumsatzes von zuletzt knapp 24 Milliarden Euro werden außerhalb von Europa erwirtschaftet, vor allem in Australien und den USA. Und dabei lief es bis zum Ausbruch der Corona-Krise im Tagesgeschäft eigentlich gut.

Dass 2019 dennoch unter dem Strich ein Minus stand, lag an der australischen Tochter Cimic. Sie steuert eigentlich den Löwenanteil zum Gewinn bei, zog sich aber wegen erheblich verschlechternder Marktbedingungen aus dem Geschäft im Nahen Osten zurück und musste daher viel Geld abschreiben. Um die Bilanz von Cimic und auch die eigene zu verbessern, verkaufte Hochtief Ende 2020 die Hälfte des australischen Minenausrüsters Thiess an den Hegdefonds Elliott. Im vergangenen Jahr wies Hochtief wieder einen Gewinn von rund 427 Millionen Euro aus.

Zu schaffen macht Hochtief seit vergangenem Jahr die Corona-Pandemie. Projekte verzögern sich und das Geschäft des spanischen Autobahnbetreibers Abertis läuft wegen der Lockdowns deutlich schlechter. Mautautobahnen werden deutlich weniger genutzt. Hochtief hatte 2018 gemeinsam mit der spanischen Mutter ACS und dem zur italienischen Unternehmerfamilie Benetton gehörenden Mautstraßenbetreiber Atlantia den spanischen Autobahnbetreiber übernommen.

Probleme könnte es für Hochtief dagegen auf dem Heimatmarkt geben. Erst jüngst warnte der Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, vor Lieferengpässen bei Kunststoff, Holz und Stahl, die den Bau-Boom bremsen könnten. Die Unternehmen müssten für das Material 40 Prozent mehr ausgeben als gewohnt, zum Teil gebe es nur noch Tagespreise, sagte Hübner.

Unterdessen baut Hochtief-Chef Marcelino Fernández Verdes darauf, dass Regierungen verschiedener Staaten zur Bewältigung der Krise stärker in Infrastruktur investieren. So planten etwa die USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden, 2,3 Billionen US-Dollar über acht Jahre in die Infrastruktur zu stecken, sagte Fernández Verdes auf der Hauptversammlung Anfang Mai. In Australien sollen ihm zufolge in den kommenden vier Jahren so fast 300 Milliarden australische Dollar investiert werden.