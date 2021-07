Protegrity geht Partnerschaft mit b.telligent ein, um Go-to-Market-Aktivitäten in der DACH-Region auszubauen

Protegrity, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datensicherheit, gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit b.telligent, einem führenden Beratungsunternehmen für Daten und Analytik, eingegangen ist, um die Go-to-Market-Aktivitäten (GTM) von Protegrity in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) – der größten Volkswirtschaft des europäischen Kontinents – auszubauen. Mit der Protegrity Data Protection Platform kann b.telligent seinen Kunden jetzt eine größere Auswahl beim Schutz von Daten entsprechend ihren individuellen Geschäftsanforderungen, Kontrolle darüber, wie Daten unternehmensweit geschützt werden, und die Gewissheit bieten, dass ihre Daten auch im Falle einer Sicherheitsverletzung sicher bleiben.

Die EOS Technology Solutions GmbH ist ein führender internationaler Dienstleister im Forderungsmanagement und gemeinsamer Kunde von Protegrity und b.telligent. Malte Sönnichsen, Manager Data Warehouse bei EOS, sagt: „Protegrity und b.telligent haben es uns ermöglicht, unsere bestehende Data Warehouse-Architektur zu überdenken, um unsere umfassenderen datengetriebenen Transformationsziele zu unterstützen. Dadurch haben wir unsere Analyseleistung und -effizienz gesteigert, ohne sensible Kundendaten preiszugeben. Durch die Kombination der fortschrittlichen Datenschutzfunktionen von Protegrity, der fachkundigen Beratung von b.telligent und der führenden In-Memory-Analysedatenbank von Exasol hat EOS eine sichere Datenplattform eingerichtet, die unseren gesamten Verwaltungsaufwand reduziert und unser Geschäft vor bestehenden und sich weiterentwickelnden Datenschutzbestimmungen schützt.“

Protegrity und b.telligent ermöglichen eine sichere Data Warehouse-Modernisierung

B.telligent ist ein technologieunabhängiges Beratungsunternehmen mit Sitz in München (Deutschland), das sich auf Business Intelligence, Customer Relationship Management, Data Warehouse, Big Data, Data Science und Cloud-Technologien spezialisiert hat. Mit mehr als 250 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland und der Schweiz unterstützt b.telligent Unternehmen in allen Phasen ihrer Data Journey, von der Strategie über Analyse, Design, Implementierung und mehr.

Mit einem Kernfokus des b.telligent-Geschäfts, das sich auf Data Warehouse-Beratung konzentriert, betrachtet b.telligent Protegrity als einen wichtigen Wertbestandteil für seine Data Warehouse-Beratung und -Services. Mit der Protegrity Data Protection Platform ist b.telligent in der Lage, robustere Beratungs- und professionelle Dienstleistungen für die Modernisierung von Data Warehouses anzubieten und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen, um die Marktführerschaft in der DACH-Region zu etablieren.