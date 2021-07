DGAP-Media / 01.07.2021 / 09:01

Manz AG: Fokus auf Batteriefertigung und Elektromobilität zahlt sich zunehmend aus Anhaltend positive Auftragsentwicklung für Anlagen zur Batteriefertigung für die stark steigende Nachfrage im Umfeld der Elektromobilität

Ausgezeichnete Positionierung der Manz AG im Markt mit einem den hohen Industrieanforderungen entsprechenden Technologieportfolio

Nachhaltige Stärkung der fokussierten Ausrichtung durch strategische Partnerschaften und IPCEI-Entwicklungsprojekt Reutlingen, 01. Juli 2021 - Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, verzeichnet eine anhaltend positive Entwicklung des Auftragseingangs aus dem Bereich der Li-Ion Batteriefertigung für die Elektromobilität sowohl von Bestands- als auch von Neukunden. In Folge der steigenden Nachfrage nach Batteriesystemen erhielt die Manz AG nun einen weiteren Auftrag für Montagelinien zur Fertigung von Lithium-Ionen-Batteriemodulen. Die Produktionskapazität der beauftragten Anlagen liegt im GWh-Bereich, das Auftragsvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dieses wird voraussichtlich zu jeweils 50 % in diesem sowie im nächsten Jahr umsatz- und ertragswirksam. Überzeugen konnte Manz dank der hohen Präzision und schnellen Taktzeiten der Maschinen und entsprechenden Produktionsvorteilen für den Kunden gegenüber seinem Wettbewerb. Die Integration des neuen Equipments erfolgt in der bereits laufenden Produktion bei sehr kurzen Lieferzeiten und setzt entsprechendes Know-how sowie eine langjährige Erfahrung voraus. Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: "Getrieben durch die enorme Dynamik in der Elektromobilität weltweit, zieht die Nachfrage nach Li-Ion Batteriezellen und -modulen rasant an. Davon können wir als Hightech-Maschinenbauer mit unseren innovativen und effizienten Produktionsanlagen zunehmend profitieren. Von der Einzelmaschine zum Beispiel für Labore und für die Pilot- und Kleinserienproduktion, bis zur vollständigen Montagelinie oder schlüsselfertigen Anlage für die Massenproduktion, bieten wir die passende Lösung für alle Prozesse und Produktionsstufen." Seite 2 ► Seite 1 von 4



