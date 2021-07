Eigentlich war für das VW Management klar, dass die Folgen des Abgasbetrugs in den USA nach sechs Jahren weitgehend bewältigt sind. Nun fordern Richter in Ohio weitere Sanktionen. Der Supreme Court soll den Fall klären. Bisher hat das Unternehmen über 32 Milliarden Euro dafür ausgegeben oder zurückgelegt. Jetzt könnten die Karten noch einmal neu gemischt werden, zumal es auch in anderen US-Staaten und -Counties weitere Verfahren gibt. Die Vertreter von Volkswagen geben sich gelassen, nachdem die Forderungen des Bundesstaates Ohio durch Bundesrecht ausgeschlossen sind. Dies haben auch schon mehrere Gerichte in ähnlichen Rechtsstreitigkeiten so entschieden. Naturgemäß gingen die Aktionäre am gestrigen Handelstag in Deckung.

Zum Chart

Der moderate Kursanstieg seit November 2020 wurde Mitte März 2021 von einer Kaufpanik abgelöst. So wurde das All Time High bei 250 Euro erstmals Ende März 2015 markiert und ab Mitte März 2021 erneut dreimal getestet. Der Aktienkurs von Volkswagen hat am 13. Mai 2021 lehrbuchmäßig nach einer leichten Konsolidierungsphase an der Unterstützung bei 197,49 Euro wieder nach oben gedreht und ist leider beim erneuten Überwindungsversuch der 250 Euro Anfang Juni gescheitert. Stattdessen legte der Kurs erneut eine Konsolidierung bis unter den Support bei 216,21 Euro hin. In den nächsten Tagen sollte sich entscheiden, ob der Support bei 197,49 Euro erneut eine Trendwende hervorruft oder die Konsolidierung aufgrund schlechter Nachrichten aus den USA fortschreitet und die Unterstützung bei 197,49 Euro durchbrochen wird. Für die heutige Strategie wird darauf gewettet, dass sich der Kurs rund um die Marke bei 197,49 erneut dreht und sich danach wieder dem Test des All Time Highs bei 250 Euro zuwendet.