Primark-Mutter AB Foods wieder mit deutlichem Wachstum - Prognose erhöht

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Primark-Mutter AB Foods hat sich von den Corona-Krise erholt und im dritten Quartal deutlich mehr umgesetzt. Zudem blickt der Konzern jetzt optimistischer auf das Geschäft im letzten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 und erhöhte deshalb die Prognose. So rechnet der Konzern beim operativen Ergebnis jetzt mit einem Wert auf Vorjahreshöhe. Bisher hatte AB Foods einen Rückgang erwartet.

In den 16 Wochen bis zum 19. Juni stieg der Umsatz bei konstanten Wechselkursen um 47 Prozent auf 3,6 Milliarden Pfund (4,2 Mrd Euro), wie Associated British Foods am Donnerstag in London mitteilte. Angaben zum Gewinn machte der Konzern wie bei Quartalsmitteilungen üblich nicht.