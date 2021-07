DGAP-News Media and Games Invest Group zeichnet eine unbesicherte Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 30 Millionen EUR mit der UniCredit Bank für einen Zinssatz von 3,875% p.a. (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.07.2021, 09:10 | 66 | 0 | 0 01.07.2021, 09:10 | Media and Games Invest Group zeichnet eine unbesicherte Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 30 Millionen EUR mit der UniCredit Bank für einen Zinssatz von 3,875% p.a. ^

DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Finanzierung Media and Games Invest Group zeichnet eine unbesicherte Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 30 Millionen EUR mit der UniCredit Bank für einen Zinssatz von 3,875% p.a.

01.07.2021 / 09:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Media and Games Invest Group zeichnet eine unbesicherte Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 30 Millionen EUR mit der UniCredit Bank für einen Zinssatz von 3,875% p.a.

* Der niedrige Zinssatz von 3,875% p.a. verdeutlicht die neue Strike Zone von MGI

* Die unbesicherte Kontokorrentkreditlinie ("RCF") unterstreicht MGI's hohe Kreditwürdigkeit

* Der RCF sorgt für eine zusätzliche Diversifikation der Fremdkapitalstruktur von MGI und erhöht die Flexibilität im Working Capital sowie für M&A-bezogene Finanzierungen bei niedrigen Kosten 01. Juli, 2021 - Media and Games Invest ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange), unterschreibt eine bindende Kreditvereinbarung für einen unbesicherten RCF in Höhe von 30 Millionen EUR mit einem Zinssatz von 3,875% mit der UniCredit Bank AG. Die Kreditlinie erhöht MGI's Flexibilität im Working Capital sowie für weiteren M&A-bezogenen Finanzierungsbedarf. Der garantierte Zinssatz unterstreicht die kontinuierlich sinkenden Zinskosten des Unternehmens, was man bereits anhand der letzten Erhöhung der Anleihe um 150 Millionen EUR zu einem Preis von 102% über pari am 18. Juni 2021 ablesen konnte.

"Wir sind dankbar und freuen uns, unsere langjährige Beziehung mit der UniCredit Bank weiter auszubauen, die uns bereits seit 2017 mit Kreditlinien in Zusammenhang mit unserem Working Capital oder M&A-bezogenem Finanzierungsbedarf unterstützt. Der einzigartige Ansatz der UniCredit im Tech-Bereich hat uns geholfen MGI zu einem führenden europäischen Player im Medien- und Games-Sektor wachsen zu lassen.", sagt Paul Echt, CFO der Media and Games Invest SE.

"Wir freuen uns MGI erneut bei ihrem außergewöhnlichen Wachstum mit einer unbesicherten Kreditlinie zu unterstützen, wodurch die von uns festgestellte Kreditwürdigkeit des Unternehmens auf Basis von gesunden Margen, einer starken Cash-Generierung und einem attraktiven und nachhaltigen Unternehmensprofil nochmals unterstrichen wird. Das Tech Team der UniCredit ist sehr stolz darauf, Teil der Reise von MGI zu sein und zu sehen wie harte Arbeit und Engagement sich auszahlen und mit unseren maßgeschneiderten Lösungen, die unser Markenzeichen sind, hier unseren Teil beizutragen.", sagt Oskar Åkerberg, Senior Relationship Manager, Tech Industry Coverage bei UniCredit Bank AG.

