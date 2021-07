DGAP-News: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Finanzierung

01.07.2021 / 09:10

Media and Games Invest Group zeichnet eine unbesicherte Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 30 Millionen EUR mit der UniCredit Bank für einen Zinssatz von 3,875% p.a.