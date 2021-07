RBC stuft LVMH auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: gut

Kursziel neu: 700

Kursziel alt: 635

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 635 auf 700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie für das zweite Halbjahr mit einer weiter starken Nachfrage nach Luxusartikeln und hält Ergebnisüberraschungen für möglich. Bei LVMH ist er für 2021 und 2022 nach eigenen Angaben bis zu 8 Prozent optimistischer als die Kollegen im Schnitt./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 19:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.