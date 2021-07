Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ETERNA lädt zur 2. AGV nach Passau – Gläubiger sollen über Zinsstundung abstimmen Die eterna Mode Holding GmbH lädt ihre Anleihegläubiger zu einer zweiten Gläubigerversammlung (AGV) am 16. Juli 2021 am Firmensitz in Passau ein. Die Anleihegläubiger sollen dabei u.a. über eine Zinsstundung der ETERNA-Anleihe 2017/24 (WKN: A2E4XE) …