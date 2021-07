Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund achtundfünfzig Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieses wichtige Tief wurde bei 33,00 EUR gefunden. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Die für viele Anleger maßgebliche 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 82,12 EUR. Langfristige Abwärtstrends geben demnach die große Richtung vor. Auch die mittelfristigen Trendpfeile zeigen eindeutig nach unten, da die 50-Tage-Linie bei 79,24 EUR notiert.

