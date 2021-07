Die Inflation ist da - das belegen immer mehr Branchen, die über massive Preisanhebungen berichten. Nun hat heute auch das ifo Institut berichtet, dass 92% der Industrie in Deutschland über steigende Kosten berichtet, di

Die Inflation ist da - das belegen immer mehr Branchen, die über massive Preisanhebungen berichten. Nun hat heute auch das ifo Institut berichtet, dass 92% der Industrie in Deutschland über steigende Kosten berichtet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Kosten an die Konsumenten weiter gegeben werden. Noch aber gehen die Märkte weiter vom "Goldilocks-Szenario" aus einer nur vorübergehenden Inflation aus, daher die fallenden Renditen bei Staatsanleihen und die Stärke der Tech-Werte als Deflations-Assets. Dass es anders kommt in Sachen Inflation ist das vielleicht größte Risiko in den nächsten Monaten. Trotz neuer Allzeithochs an der Wall Street ist die Schwäche bei Transport- und Finanzwerten auffallend, nach wie vor ist die Marktbreite aber erstaunlich schwach.

Das Video "Inflation: Hier ist sie - Fakten aus der Realität!" sehen Sie hier..