Hedgefonds Elliott macht bei GlaxoSmithKline Druck - fordert besseres Management

LONDON (dpa-AFX) - Der umtriebige Milliardär Paul Singer mischt mit seinem Hedgefonds Elliott nun auch beim Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) mit. In einem am Donnerstag veröffentlichten Brief ist von deutlichem Kurspotenzial vor der geplanten Aufspaltung des Unternehmens sowie danach die Rede. Im gleichen Atemzug wird das Management der Briten kritisiert, von einer "schwachen operativen Führung und Wertschaffung" ist die Rede. Elliott ist unter anderem bekannt dafür, sich bei Unternehmen einzukaufen, die er für unterbewertet hält und dann lautstark auf Veränderungen zu pochen. In dem Brief ist denn auch von einer "deutlichen Beteiligung" an GSK die Rede.

Die Aktien stiegen kurz nach dem Handelsstart um bis zu 1,3 Prozent. Sie haben sich zwar seit dem Zwischentief Ende Februar um rund ein Fünftel erholt, seit dem Mehrjahreshoch Anfang 2020 steht aber immer noch ein Minus von fast einem Viertel zu Buche.