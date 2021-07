InnoCan Pharma und Health Investment Group S.A. unterzeichnen Exklusivvertriebsvereinbarung für Polen

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - (1. Juli 2021) - InnoCan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „InnoCan“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Health Investment Group S.A. („HIG“) unterzeichnet hat, wonach HIG die Marken SHIR und Relief & Go von InnoCan in Polen vertreiben wird. Polens nationaler Kosmetikmarkt gilt als schnell wachsender Markt der europäischen Wirtschaft.

Figure #1: Shir by Innocan Pharma

Im Jahr 2020 belief sich der Wert des Marktes für Luxuskosmetik und Parfüms in Polen auf insgesamt 185 Millionen Euro. Laut Statista wird der Wert dieses Sektors bis 2025 voraussichtlich 221 Millionen Euro übersteigen. Darüber hinaus berichtete Euromonitor, eine angesehene Marktforschungsgruppe, kürzlich, dass der polnische Markt für Hanf- und CBD-basierte Produkte bis 2025 einen Gesamtwert von 1 Milliarde Euro erreichen wird.

Über Health Investment Group S.A.

Health Investment Group S.A. ist Teil der IPS Holding Group und verantwortlich für das internationale JUST BUY IT-Projekt. HIG ist für strategische Initiativen in der Gruppe verantwortlich und arbeitet derzeit mit fast 30 internationalen Marken für den exklusiven Vertrieb in Polen zusammen. Zu den Kunden der HIG gehört der bekannte Pharmagroßhändler TRAMCO, der kleinere Großhändler sowie hunderte Apotheken und Krankenhäuser im ganzen Land beliefert. Im Mai nahm HIG in drei Produktkategorien an der renommiertesten Studie in Polen teil, in der die Jury aus Vorstandsmitgliedern sowie Einkaufs- und Marketingdirektoren der größten Einzelhandelsketten, wie Lidl, Biedronka, Kaufland, SPAR, Shell oder Lotos teilnehmen.

Die HIG arbeitet mit den verbundenen Unternehmen der IPS Holding Group zusammen und schafft dank ausgewählter Spezialisten ein internationales Vertriebsnetzwerk für exklusive Marken. Der Hauptbereich ihrer Tätigkeit liegt in der Produktion und dem Vertrieb von Premiumprodukten, einschließlich aufstrebender CBD-Produkte und -Anwendungen.

Marius Gorsky, General Director der IPS Holding Group, kommentierte: „Die Health Investment Group S.A. freut sich, die Marken Shir und Relief & Go in ihre bestehenden Vertriebskanäle für Apotheken, Pharmagroßhändler und ausgewählte Einzelhandelsketten in Polen aufzunehmen.“