Warburg Invest AG steigert Publikumsfonds-Vermögen auf über 2 Milliarden Euro

- Die Publikumsfonds der Warburg Invest AG erreichen Ende Juni 2021 ein Gesamtvolumen von über zwei Milliarden Euro

- Das verwaltete Vermögen steigt seit Juni 2018 um über 55 Prozent

- Wachstumstreiber ist die frühzeitige Ausrichtung auf Nachhaltigkeit

Hannover, 1. Juli 2021

Die Publikumsfonds der Warburg Invest AG haben zum 28.06.2021 ein kumuliertes Anlagevermögen von zwei Milliarden Euro überschritten. Seit Ende Juni 2018 stieg das Publikumsfonds-Volumen insgesamt um mehr als 55 Prozent. Dies ist umso erfreulicher, als dass laut Statistik des deutschen Fondsverbandes BVI das Wachstum der Publikumsfonds in Deutschland in einem vergleichbaren Zeitraum zwischen April 2018 bis April 2021 lediglich bei aufgerundeten 23 Prozent lag[1].

Auffallend ist, dass die auf Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteten Fonds der Warburg Invest AG ein deutlich überdurchschnittlich hohes Wachstum von rund 95 Prozent verzeichneten. "Dieses starke Wachstum hat klare Gründe: In der Rückschau zeigt sich, dass unsere frühe und konsequente Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien bei den Anlegern auf fruchtbaren Boden fiel und die Wertentwicklung unserer Fonds unterstützte. Unsere Spezialisten-Teams haben frühzeitig mit ihrem verantwortungsvollen Denken und Handeln das Anlegerbedürfnis nach nachhaltigen Strategien erkannt und den Wandel unseres Publikumsfondsangebotes und damit auch das Wachstum angetrieben. Heute ist die Einbeziehung von ESG-Kriterien in unseren weitreichenden Analysen für uns so selbstverständlich wie andere klassische Kennzahlen auch", sagt Dr. Dirk Rogowski, Mitglied des Vorstands der Warburg Invest AG.