«Kultur, fertig, los!» - Die BKB unterstützt den Neustart der Basler Kulturinstitutionen

Die Öffnungsschritte des Bundesrats und der Kantone machen es möglich: Nach langen Monaten kann Kultur endlich wieder stattfinden. Der Basler Kantonalbank (BKB) liegt die Kultur in dieser Stadt am Herzen. Sie möchte dem Neustart nach der Pandemie-Pause etwas Schwung verleihen und unterstützt ihn mit der Aktion «Kultur, fertig, los!». Die BKB vergibt insgesamt 100 000 Franken als Unterstützungsbeitrag an zwanzig Basler Kulturinstitutionen.