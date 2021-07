Blanc Hygienic Solutions überzeugt durch einzigartigen Kundenservice zu top Konditionen

Neckarbischofsheim (ots) - Innovative Produkt- und Servicelösungen für ein

effizientes Hygienemanagement - darauf ist das Unternehmen Blanc Hygienic

Solutions bereits seit über drei Jahrzehnten spezialisiert. Besonderen Wert

legen die Experten dabei auf eine erstklassige Kundenbetreuung und -Beratung

sowie eine Vielzahl an Benefits für den Aufbau einer kosten- und

ressourcenschonenden Betriebshygiene.



Ganzheitliche Betrachtung aller Bereiche





Als Spezialist für professionelle Hygiene in Arbeits-, Sanitär- und Waschräumenbietet Blanc Hygienic Solutions ein flächendeckendes Sortiment anQualitätsprodukten aus einem herstellerunabhängigen Portfolio. Besonders dasServiceangebot bildet dabei ein Alleinstellungsmerkmal: Von der Beratung undBetreuung über den Installationssupport bis hin zur Wartung bietet dasUnternehmen ein "Rundum-sorglos-Paket" für effizientes Hygienemanagement."Für eine ganzheitliche Optimierung der Wasch- und Arbeitsraumsituation unsererKunden setzen wir auf Fachkompetenz und -Wissen", so die Hygieneexperten vonBlanc Hygienic Solutions. Das Thema Hygiene werde dabei stets aus den Augenaller Beteiligten betrachtet: Während der Anwender sowie dessen Gesundheit,Schutz und Wohlbefinden an oberster Stelle stehe, nehme auch das Management unddie Personalabteilung - also die Mitarbeiter und deren Motivation, Gesundheitund Leistungsfähigkeit - eine wesentliche Rolle ein. Nicht zu vernachlässigensei auch der Bereich Einkauf, dessen Kosten-Nutzen-Relation unter Einhaltunggegebener Rahmenbedingungen ebenfalls priorisiert angesehen werde. DieReinigungskräfte und das Facility Management müssen sich ebenso tagtäglich mitder betrieblichen Hygiene auseinandersetzen und würden die richtigen Produktefür eine effiziente, saubere und unkomplizierte Arbeit benötigen. "Für all dieseVerantwortungsbereiche gelten andere Maßstäbe, Faktoren und Prioritäten. EineLösung zu bieten, die ganzheitlich all diese Faktoren optimal abdeckt, istunsere Stärke", so die Experten von Blanc Hygienic Solutions.Faire und transparente Konditionen zu KrisenzeitenBesonders in herausfordernden Zeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie müssenUnternehmen wirtschaftlich denken - Blanc Hygienic Solutions setzt deshalb nebeneinem attraktiven Preis- Leistungs-Verhältnis außerdem auf vorteilhafteKonditionen. So können sich Kunden größerer Abnahmemengen unter anderem überMengenrabatte sowie eine Bestpreis- und Zufriedenheitsgarantie freuen. Einpersönlicher Fachberater steht gewerblichen Kunden zudem jederzeit telefonischzur Verfügung und erstellt ein auf den individuellen Bedarf zugeschnittenesProduktangebot - inklusive attraktiver Sonderkonditionen und individuellerRahmenbedingungen außerhalb des Onlineshops. Für potenzielle Kunden, die sichnoch unsicher sind, schafft Blanc Hygienic Solutions ebenfalls Abhilfe: "Wirbieten eine kostenfreie und unverbindliche Teststellung aller Produkte fürgewerbliche Kunden. Außerdem sind Lieferungen über 50EUR Warenwertversandkostenfrei möglich", so die ausgebildeten Hygieneexperten. Städte,Gemeinden, Kommunen und Unternehmen haben außerdem die Möglichkeit, sich füreinen komfortablen Kauf auf Rechnung zu legitimieren.Jede Partnerschaft zwischen Unternehmen und Kunde basiere dabei aufZufriedenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit: "Wir bieten deshalbeine komplett vertragsfreie Zusammenarbeit ohne versteckte Bindungen,Mindestabnahmemengen oder sonstige Verpflichtungen. Das ist insbesondere in deraktuellen Krisensituation vorteilhaft", so das Unternehmen abschließend.