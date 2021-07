GKN Additive entwickelt 3D-Druckverfahren für niedrig legierte Dualphasenstähle DPLA und FSLA für Automobil- und Industrieanwendungen

Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Als erster in der Branche adaptiert und

verbessert GKN Additive erfolgreich das Material DP600, einen in der

Automobilindustrie weit verbreiteten niedrig legierten Dualphasenstahl, für die

AM-Fertigung und ermöglicht so vielfältige Designs und Anwendungen in der

Automobilindustrie und in anderen Industriezweigen.



Die neu entwickelten Metallpulverwerkstoffe DPLA (Dual Phase Low Alloy) und FSLA

(Free Sintering Low Alloy) erfüllen vergleichbare Anforderungen an die

mechanischen Eigenschaften wie DP600 (HCT600X/C), wie z. B. eine höhere

Zugfestigkeit (UTS) und ein niedrigeres Verhältnis von Streckgrenze (YS) zu UTS,

und können im Laser Powder Bed Fusion (DPLA) bzw. Binder Jetting

(https://protect-eu.mimecast.com/s/SKoKC3wLzipKolWFgnWDE?domain=gknpm.com)

(FSLA) eingesetzt werden - eine echte Weltneuheit für diese beiden additiven

Fertigungsverfahren. Die Pulverwerkstoffe sowie die mit diesen Werkstoffen

gefertigten Teile sind ab sofort erhältlich.







Blechteilen anzupassen oder völlig neue Strukturbauteile zu entwickeln - aber

auch Hersteller im Industrial Sektor.



Die Möglichkeiten von DPLA und FSLA gehen über den traditionellen

Automobilwerkstoff DP600 hinaus



Es ist wichtig zu verstehen, dass DPLA und FSLA mehr sind als der traditionelle

Automobilwerkstoff DP600 (HCT600X/C), der einfach in das Additive

Fertigungsverfahren überführt wird. Die neuen Pulverwerkstoffe wurden speziell

für die Additive Fertigung entwickelt und hinsichtlich Fließfähigkeit,

Laserabsorption (Laser AM) und Sinterbarkeit (Binder Jetting) befähigt. Wie

Christopher Schaak, Technology Manager für Binder Jetting bei GKN Additive,

erklärt: "Das traditionelle DP600 bietet bestimmte, definierte standardisierte

mechanische Eigenschaften, die durch eine Wärmebehandlung erreicht werden.



Die von GKN Additive entwickelten Dualphasen-AM-Stähle sind dagegen sehr

flexibel in ihrem Materialprofil, da sich ihre mechanischen Eigenschaften durch

die Wärmebehandlung nach dem Laser- oder Binder-Jetting-Prozess noch weiter

modifizieren lassen." Dies ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher

Anwendungsfälle auch im Industrial Sektor und befähigt das Material zu einem

interessanten Kandidaten für ein breites Anwendungsspektrum, wie bereits im

Forschungsprojekt IDAM

(https://protect-eu.mimecast.com/s/ZTLjC4LMAuB5EORUx4Vba?domain=gknpm.com)

gezeigt wurde.



"Durch einen nachgeschalteten Wärmebehandlungsprozess kann das gewünschte Seite 2 ► Seite 1 von 2



Zielkunden sind die Automobilindustrie - zum Beispiel, um das Design vonBlechteilen anzupassen oder völlig neue Strukturbauteile zu entwickeln - aberauch Hersteller im Industrial Sektor.Die Möglichkeiten von DPLA und FSLA gehen über den traditionellenAutomobilwerkstoff DP600 hinausEs ist wichtig zu verstehen, dass DPLA und FSLA mehr sind als der traditionelleAutomobilwerkstoff DP600 (HCT600X/C), der einfach in das AdditiveFertigungsverfahren überführt wird. Die neuen Pulverwerkstoffe wurden speziellfür die Additive Fertigung entwickelt und hinsichtlich Fließfähigkeit,Laserabsorption (Laser AM) und Sinterbarkeit (Binder Jetting) befähigt. WieChristopher Schaak, Technology Manager für Binder Jetting bei GKN Additive,erklärt: "Das traditionelle DP600 bietet bestimmte, definierte standardisiertemechanische Eigenschaften, die durch eine Wärmebehandlung erreicht werden.Die von GKN Additive entwickelten Dualphasen-AM-Stähle sind dagegen sehrflexibel in ihrem Materialprofil, da sich ihre mechanischen Eigenschaften durchdie Wärmebehandlung nach dem Laser- oder Binder-Jetting-Prozess noch weitermodifizieren lassen." Dies ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicherAnwendungsfälle auch im Industrial Sektor und befähigt das Material zu eineminteressanten Kandidaten für ein breites Anwendungsspektrum, wie bereits imForschungsprojekt IDAM(https://protect-eu.mimecast.com/s/ZTLjC4LMAuB5EORUx4Vba?domain=gknpm.com)gezeigt wurde."Durch einen nachgeschalteten Wärmebehandlungsprozess kann das gewünschte