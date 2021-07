DGAP-Ad-hoc: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie/Kryptowährung / Blockchain

coinIX GmbH & Co. KGaA : Kryptoinvestor coinIX erweitert Geschäftsführung: Susanne Fromm wird neue CEO



01.07.2021 / 10:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 01. Juli 2021 - Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Hamburger Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA verstärkt sich personell. Susanne Fromm wird ab 1. Juli 2021 gemeinsam mit dem bisherigen Alleingeschäftsführer Felix Krekel das Unternehmen leiten. Krekel wird künftig wieder die Rolle des CFO übernehmen.



Fromm ist ausgewiesene Digitalisierungs- und DLT-Expertin, Krypto-Investorin und Mit-Gründerin einer Unternehmensberatung, die Wissen zu Digitalen Assets vermittelt. Sie absolvierte verschiedene Distributed Ledger Technologie (DLT)-Programme, u.a. an der Frankfurt School of Finance und einen MBA an der INSEAD Business School. Die Münchnerin wechselt von der



Kontakt Investor Relations / Mitteilende Person:

Felix J. Krekel, CFO der coinIX GmbH & Co. KGaA

Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: + 49 173 7 22 23 24

E-mail: fk@coinix.capital





- Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Hamburger Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA verstärkt sich personell. Susanne Fromm wird ab 1. Juli 2021 gemeinsam mit dem bisherigen Alleingeschäftsführer Felix Krekel das Unternehmen leiten. Krekel wird künftig wieder die Rolle des CFO übernehmen.Fromm ist ausgewiesene Digitalisierungs- und DLT-Expertin, Krypto-Investorin und Mit-Gründerin einer Unternehmensberatung, die Wissen zu Digitalen Assets vermittelt. Sie absolvierte verschiedene Distributed Ledger Technologie (DLT)-Programme, u.a. an der Frankfurt School of Finance und einen MBA an der INSEAD Business School. Die Münchnerin wechselt von der Allianz zur coinIX.Felix J. Krekel, CFO der coinIX GmbH & Co. KGaATelefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: + 49 173 7 22 23 24E-mail: fk@coinix.capital 01.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de